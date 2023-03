Operaio scivola dal capannone e muore: tragedia nel Torinese

Ancora un incidente mortale sul lavoro, è' successo ieri pomeriggio a San Mauro Torinese. La vittima è un operaio bosniaco di 33 anni residente a Biella. L'uomo è precipitato dal tetto di un capannone di via Emilia durante i lavori di ristrutturazione. Un volo di circa dieci metri che non gli ha dato scampo. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Chivasso e degli ispettori dello Spresa dell'Asl To4 per chiarire la dinamica dell'incidente e verificare il rispetto delle norme che regolano la sicurezza sul lavoro.

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo potrebbe aver perso l'equilibrio camminando su una ondulina in plexiglass che spostandosi l'avrebbe fatto precipitare nel vuoto. L'operaio stava lavorando per una ditta edile di Biella con un contratto regolare.

La procura di Ivrea ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, per accertare le cause esatte dell'incidente e verificare eventuali responsabilità.

Nel frattempo, per permettere le indagini, il capannone e uno dei mezzi utilizzati per il lavoro sono stati messi sotto sequestro.