Bielorussia: dispiegamento armi nucleari in risposta al rafforzamento della Nato

Il dispiegamento di armi nucleari tattiche russe in Bielorussia non è in contraddizione con il diritto internazionale e in particolare con quanto previsto dal Trattato di non proliferazione nucleare e la Bielorussia è costretta a rispondere al rafforzamento della capacità della Nato vicino ai suoi confini. È quanto afferma il ministero degli Esteri bielorusso, in una dichiarazione citata dalle agenzie di stampa russe.



"Le misure coercitive unilaterali in campo politico ed economico sono accompagnate dall'accumulo di potenziale militare nel territorio dei Paesi vicini - membri della Nato in prossimità dei nostri confini. Considerando queste circostanze e le legittime preoccupazioni e i rischi nel campo della sicurezza nazionale che ne derivano, la Bielorussia sta adottando azioni di risposta per rafforzare la propria sicurezza e capacità di difesa", ha dichiarato la diplomazia di Minsk.