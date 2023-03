A riferirlo sono i media statali birmani: la giunta militare golpista, al potere dal febbraio 2021, in Birmania ha ufficialmente sciolto la “Lega nazionale per la democrazia” (Nld), il partito della leader democratica in carcere Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la Pace.

San Suu Kyi è condannata da un tribunale della giunta militare da quando un colpo di Stato militare ha deposto il Governo civile nel febbraio 2021.