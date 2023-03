Blackout in centrale di Zaporizhzhia, Energoatom: "Russi spingono mondo verso catastrofe nucleare"

La centrale di termica di Kiev in fiamme, colpite Kharkiv, Odessa, quattro morti a Leopoli, ma nell'attacco missilistico russo di questa notte una bomba ha centrato la zona della centrale nucleare di Zaporizhzhia, rimasta senza energia elettrica: ora "in modalità blackout", con "il quinto e il sesto reattore in arresto a freddo", comunica l'Energoatom: "Le pompe elettriche dell'acqua devono continuare a funzionare per raffreddare il combustibile ed evitare una fusione nucleare - continua l'agenzia atomica ucraina - 18 generatori diesel sono stati accesi per alimentare le esigenze dell'impianto, ma il carburante nei generatori durerà solo per 10 giorni"

"Russi spingono mondo verso catastrofe nucleare"

"I russi stanno mettendo il mondo sull'orlo di una catastrofe nucleare. E questo avviene il giorno dopo i negoziati con le Nazioni Unite sulla smilitarizzazione della ZNPP (la centrale nucleare di Zaporizhzhia, n.d.r.)": così in un comunicato l'Energoatom.

Per "la sesta volta in emergenza"

L'impianto nucleare è entrato in modalità blackout per la sesta volta, da quando è stato occupato dalle truppe russe nel marzo 2022. Si tratta di una delle maggiori fonti di alimentazione elettrica dell'intera Ucraina, e quindi obiettivo "sensibile" anche nell'ambito della strategia di Putin di togliere ogni risorsa energetica a Kiev.

L'impianto si trova sulla riva sinistra del Dnepr, vicino alla città di Energodar. E' la più grande centrale nucleare d'Europa in termini di numero di unità e capacità installata: ha sei unità di potenza con una capacità di 1 gigawatt ciascuna.

Da molti mesi, il direttore generale dell'Aiea - l'Agenzia internazionale per l'energia atomica - Rafael Grossi, ha invitato sia Kiev e Mosca ad accelerare la creazione di una zona protettiva presso la centrale di Zaporoizhzhia. Trattative che non si sono mai interrotte in tutto il corso della guerra.

Solo una settimana fa, sui social dell'agenzia atomica internazionale un video mostrava il ricambio dei tecnici dell'Aiea che sostituivano i colleghi, da mesi all'interno degli impianti per controllare e monitorare i livelli di radiazioni e l'osservanza delle procedure di sicurezza: il filmato mostrava la difficoltà di raggiungere la centrale attraversando un territorio in guerra.

Le immagini del video postato sui social dell'Aiea. Quando si richiò la catastrofe: marzo 2022

Sei reattori nucleari, il primo costruito tra il 1980 e il 1984, l'ultimo tra il 1986 e il 1995: è considerata la centrale nucleare più importante d'Europa e tra le prime al mondo. Su Zaporizhia, nell'arco di una notte, si è accesa l'attenzione del mondo quando - tra il 3 il 4 marzo 2022 - si verifica il primo attacco russo alla centrale, con i bombardamenti che provocano un incendio che, tuttavia, non riguarda strutture chiave o, ancora peggio, i reattori, ma solo alcuni edifici. È però il preludio a settimane di scontri per il controllo della centrale, che viene quindi occupata dalle forze russe che tuttora ne mantengono il controllo.

Scontri che potrebbero provocare un incidente nucleare catastrofico, anche più grave di quello di Chernobyl.