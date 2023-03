Bolsonaro annuncia: "Torno in Brasile il 29 marzo. Ma dopo aver verificato la situazione"

L'ex presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha annunciato che intende tornare in Brasile il prossimo 29 marzo: “Il giorno previsto è il 29 di questo mese, ma sette giorni prima studierò le circostanze, per vedere com'è la situazione in Brasile, per capire come sono i contatti qui” ha chiarito l’ex capo di Stato, che si trova in Florida dal 30 dicembre 2022. La moglie Michelle lo ha intanto raggiunto negli Usa per festeggiare il suo compleanno (68 anni), che sarà il 21 marzo. “Siamo stati separati per molto tempo, Laura (la figlia, ndr) manca a suo padre, la nostra vita è cambiata ma Dio ha il controllo di tutte le cose” ha dichiarato l'ex first lady di Brasilia.

Nel corso di un evento con uomini d'affari brasiliani tenutosi in Florida, Bolsonaro ha infatti spiegato che – sebbene abbia più volte fissato una data di rientro da quando si trova negli Stati Uniti – si riserva sempre sette giorni prima di studiare con i suoi “la situazione in Brasile”. Bolsonaro è partito per gli Stati Uniti il 30 dicembre scorso, evitando così il passaggio di consegne e la cerimonia di insediamento del suo successore, Luiz Inácio Lula da Silva.