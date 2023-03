New York, bomba carta pro Cospito davanti al Consolato italiano

Un petardo è stato fatto esplodere ieri pomeriggio davanti al Consolato italiano a New York da otto persone a volto coperto, a sostegno del movimento anarchico e di Alfredo Cospito, in sciopero della fame da oltre 4 mesi contro il 41bis.

Il gruppo ha anche acceso alcuni fumogeni ed è riuscito ad attaccare sull'impalcatura di un palazzo poco distante dal Consolato, uno striscione per Cospito con su disegnato un Tricolore italiano in fiamme e la scritta "NYC to Milano vive Alfredo Cospito".

Nelle vicinanze sono state scoperte anche alcune scritte e un altro striscione inneggianti a Cospito e all'anarchia. Lo scoppio del petardo - si apprende da fonti della Farnesina - non ha provocato danni a persone o cose.