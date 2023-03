Usa: crollano le banche della Silicon Valley. La crisi investe i mercati globali

Banche a picco a Piazza Affari, così come in Europa, in seguito al crollo del settore a Wall Street.

La netta flessione degli indici azionari europei è motivata dalla tensione sul settore finanziario americano innescata ieri dai crolli di Silvergate Capital (-42%), che chiuderà Silvergate Bank, e da SVB Financial, capogruppo della Silicon Valley Bank, (-60%) che sta cercando di raccogliere oltre 2 miliardi di dollari di capitale per compensare le perdite sulle obbligazioni. La performance sul listino dei due gruppi finanziari ha contagiato le grandi banche Usa.

A Wall Street, nella solo seduta di ieri sono stati spazzati via 52,4 miliardi di dollari di capitalizzazione dei quattro maggiori istituti di credito statunitensi (JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup e Wells Fargo).

Anche a Milano sono i titoli bancari e del risparmio gestito a pagare il conto più salato della tensione sul settore: Unicredit perde il 5,3%, Intesa Sanpaolo, Banco Bpm e Bper oltre il 4%, Mps il 4,8%, Finecobank cade del 4,7%, Banca Generali e Azimut del 4,4%.