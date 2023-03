Borse: ancora un venerdì nero

Venerdì nero per le borse europee. Milano è la peggiore, chiude in calo di oltre due punti, perdono qualcosa di meno Parigi e Francoforte, ma il clima è identico ovunque: timori per un possibile effetto contagio sul sistema bancario. Sotto pressione in particolare il titolo Deutsche Bank che lascia sul terreno oltre sei punti e mezzo, ma che è arrivato a perdere il 14%. La principale banca sistema tedesca sconta i timori dopo che due istituti tedeschi regionali hanno deciso di non rimborsare in modo anticipato alcune obbligazioni subordinate (Tier 1). Per gli analisti di Citibank la Deutsche è vittima di vendite irrazionali. A Piazza Affari titoli bancari pesanti: Bpm, Bper e Unicredit perdono oltre il 4%. La Bce rassicura: il sistema bancario è resiliente e solido.