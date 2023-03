Le Borse chiudono poco mosse in attesa della Federal Reserve

Giornata interlocutoria oggi per i mercati, che aspettano, alle 19 ora italiana, la decisione della Federal Reserve americana sui tassi d'interesse. Le piazze europee chiudono quindi poco mosse - Milano a -0,12%, le migliori sono Francoforte e soprattutto Londra che sfiora il mezzo punto percentuale di rialzo.

Nonostante il dato sull'inflazione in Gran Bretagna, uscito in mattinata, che a sorpresa mostra un nuovo aumento a febbraio - 10,4% contro il 10,1% di gennaio - mentre gli analisti si aspettavano tornasse sotto la soglia del 10%. Stallo evidente anche sui listini americani: a Wall Street l'indice Dow Jones è a -0,24%, il Nasdaq appena sotto la parità a -0,06%. Mentre sul fronte dei cambi, la possibilità che la Fed freni sulla stretta monetaria, quindi non alzi ulteriormente il costo del denaro o la faccia meno del previsto, spinge al rialzo l'euro nei confronti del dollaro: moneta unica ormai a un passo da quota 1,08.