Le Borse europee aprono in rosso

Avvio con il segno meno per le Borse europee: Milano a -0,71%, al momento la peggiore, la migliore resta Londra, ieri l'unica a chiudere con il segno più.

E dopo due giornate di rialzo cambiano rotta anche i mercati asiatici: ferme appena sotto la parità Tokyo e Shanghai, in calo dello 0,78% Hong Kong appesantita da una brutta giornata per il settore immobiliare. Occhi degli operatori puntati sul fine settimana, quando si terrà una doppia sessione di incontri tra i vertici del governo cinese, da cui si attendono indicazioni sulle politiche per incanalare l'uscita dalla fase pandemica e la ripartenza dell'economia.

Attesa che manda in stallo anche i mercati delle materie prime energetiche, a cominciare dal prezzo del petrolio, stabile sui livelli di ieri per la concomitanza di numerose incognite. Le mosse future della Cina, che resta il primo importatore di petrolio al mondo, ma anche la tenuta della domanda in Europa e negli Stati Uniti in questa fase di rallentamento economico e la possibilità di nuove strette monetarie in arrivo.

Mentre si interrompe il breve recupero dell'euro, che torna sotto quota 1,0650 nei confronti del dollaro.