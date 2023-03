Borse europee caute dopo la Fed, i future su Wall Street tornano positivi

Avvio cauto per le borse europee dopo le decisioni della Fed americana. A Milano l'indice Ftse Mib alle 09.20 è invariato, a quota 26.530 punti. Londra -0,43%, Francoforte -0,15%, Parigi -0,10%.



Ieri i tre indici principali di Wall Street hanno chiuso in calo di poco più dell'uno e mezzo per cento, mentre i future anticipano un avvio in rialzo nel pomeriggio: +0,75% quello sull'S&P 500.



Anche in Asia la reazione è stata abbastanza contenuta e hanno prevalso i rialzi, soprattutto dei titoli tecnologici a Hong Kong: +2,20% per l'indice Hang Seng.



Il rialzo di 25 punti base era atteso e il governatore Jerome Powell non ha più parlato come in passato di continue strette necessarie, ma ha detto che qualche addizionale stretta potrebbe essere appropriata. Tuttavia, rispondendo a una domanda, ha escluso tagli dei tassi già quest'anno.



A innervosire i mercati sono state però soprattutto le parole al Senato della segretaria al Tesoro, Janet Yellen: la quale ha escluso che sia in preparazione una garanzia generale su tutti i depositi bancari, anche oltre i 250mila dollari. Questo ha generato dei dubbi sul perimetro e la portata delle tutele in caso di crisi, perché Janet Yellen il giorno prima aveva promesso misure di protezione dei depositi se ci fossero stati altri casi simili a quelli di Silicon Valley Bank e Signature Bank.



Gli analisti, sulla base anche dei "dot plot", le previsioni dei consiglieri della Fed, si attendono un altro ritocco dei tassi di 25 punti base e poi una pausa. Questo ha fatto scendere i rendimenti dei titoli di Stato americani decennali di 15 punti base rispetto al valore massimo di ieri. Ha fatto anche indebolire il dollaro nei confronti dell'euro. Ora un euro vale 1,09 dollari, +1,5% in una settimana e vicino ai massimi di febbraio.



A Piazza Affari tra i titoli del Ftse Mib maggiori rialzi per Inwit (+4,10%) e Monte dei Paschi di Siena (+1,36%). Maggiori ribassi per Italgas (-1,36%), seguita da Cnh Industrial, Inveco Group e Diasorin, -1% per tutti e tre.