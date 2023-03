Le Borse europee chiudono in recupero

Si consolida con il proseguire della seduta il clima di fiducia sui mercati - partito stamattina sull'onda del rimbalzo delle piazze asiatiche e accentuato con l'apertura in positivo di quelle americane - e porta le Borse europee a chiudere in netto recupero. Milano è la migliore in Europa, con un +2,53%, guadagnano l'1,7% Londra e Francoforte, l'1,5% Parigi. Effetto del maggior peso sul listino principale di Piazza Affari del settore bancario, che oggi traina il recupero con in particolare Unicredit in rialzo di quasi il 7%.

Avanzano ma con maggiore prudenza i listini americani: l'indice Dow Jones sale dello 0,65%, il Nasdaq dello 0,54%. Anche qui, netto rimbalzo delle banche e in particolare di quelle di medie dimensioni, che potrebbero essere coperte dall'assicurazione totale dei depositi citata dalla segretaria al Tesoro. Recupera fortemente anche First national bank, che supera il +40%. Ma gli operatori d'oltreoceano già guardano oltre, alla decisione di domani della Federal reserve e alla possibilità di un rialzo dei tassi più contenuto di quanto si prevedeva qualche settimana fa.

Mentre restano immuni al nervosismo di questi giorni i mercati del debito sovrano. Il rendimento sul decennale italiano sale leggermente, a 4,1%, ma lo spread con il bund tedesco è in calo a 183 punti base.