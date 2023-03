Borse europee chiudono in rialzo dopo annunci Bce

Le parole della presidente della Banca centrale europea Lagarde piacciono ai mercati finanziari, che dopo una reazione titubante all'annuncio dell'aumento dei tassi d'interesse chiudono in accelerazione - Milano a +1,47%, Francoforte a +1,6%, Parigi che supera i due punti di rialzo. In recupero i titoli bancari, con l'indice settoriale che dopo il -7,7% di ieri oggi rimbalza sfiorando il +1 e mezzo percento .

Mentre sempre sul fronte banche, alla Borsa di Zurigo risale nettamente Credit Suisse, che arriva quasi ad annullare il calo record di ieri e torna sopra i 2 franchi per azione. Effetto del salvagente lanciato dalla Banca centrale svizzera, che sosterrà l'istituto sul fronte della liquidità con una linea di credito fino a 50 miliardi di franchi.

Decisamente più tranquilla la situazione sui titoli di Stato, con i rendimenti che al momento non sembrano contagiati dal nervosismo dei mercati azionari: quello sul decennale italiano è in lieve risalita, al 4,15%, con lo spread con il Bund tedesco in calo a 191 punti base.