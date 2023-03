Le Borse europee chiudono in rosso, ancora giù le banche, i salvataggi non bastano

È già finito il rimbalzo delle Borse europee, iniziato ieri dopo le parole rassicuranti della presidente della Bce Lagarde e proseguito nella prima parte di questa ultima seduta della settimana. Milano gira in negativo da fine mattinata e chiude a -1,64%, la peggiore tra i listini principali del vecchio continente. Perdono quasi un punto percentuale e mezzo anche Francoforte e Parigi. Sotto la lente resta il settore bancario - l'indice settoriale a Piazza Affari scende di un altro 2,5%, portando il bilancio complessivo della settimana a -15,25%.

Continua a pesare il momento di crisi di Credit Suisse, ieri in recupero ma oggi di nuovo nella tempesta - perde oltre l'8% alla Borsa di Zurigo, con un volume di scambi insolitamente alto a indicare fermento degli operatori intorno alla società. In rosso anche gli indici americani, soprattutto il Dow Jones, il più pesante fin dall'apertura. Anche qui pesa il settore bancario e il nuovo scivolone di First Republic Bank, che perde oltre il 25 percento nonostante il salvataggio orchestrato da una cordata dei principali istituti di credito statunitensi.