Le Borse europee girano in netto calo, ancora male le banche

Dopo un avvio esitante scivolano ora in netta perdita le Borse europee. Milano perde oltre il 3%, così come Parigi, Francoforte il 2,6%, Londra il 2,1%. Anche oggi, a trainare è il settore bancario: ieri con il suo forte rialzo aveva trainato il recupero dei listini, oggi li appesantisce con perdite molto pesanti - Unicredit a -6,54%, Intesa Sanpaolo a -5,36%.

Pesano ancora i timori di un possibile contagio dopo il fallimento dell'americana Silicon Valley Bank, e le preoccupazioni per la decisione di politica monetaria di domani della banca centrale europea - si teme in particolare che Francoforte, nonostante il momento difficile del settore bancario confermi un rialzo dei tassi di mezzo punto percentuale. Ma pesa anche lo scivolone di uno dei nomi più importanti del mondo bancario europeo, Credit Suisse: dopo diversi segnali di difficoltà finanziaria - la perdita record nei conti 2022 e l'uscita di liquidità che anche se ridotta non si è fermata - oggi è arrivato l'annuncio del principale azionista, una banca saudita, dell'impossibilità di aiutare ulteriormente l'istituto svizzero. Immediato l'impatto sul titolo, che alla Borsa di Zurigo perde oltre il 21% e tocca il minimo storico, a meno di 2 franchi per azione.