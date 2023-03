Borse europee in stallo, recupera Wall Street

Chiudono intorno alla parità le Borse europee, annullando il timido tentativo di recupero partito dopo l'apertura positiva di Wall Street. Milano e Francoforte appena sotto, a -0,16% e -0,04%, Parigi appena sopra a +0,06%. Fa eccezione Londra, che cala dello 0,9% dopo l'annuncio del nuovo aumento dei tassi da parte della Banca d'Inghilterra: +50 punti base, con il tasso principale che tocca così il 4,25%. Movimento analogo in Svizzera, dove Zurigo perde quasi lo 0,8% dopo il rialzo dei tassi di 25 punti base da parte deciso dalla Banca centrale. che è anche tornata sul tema Credit Suisse, affermando che assumersi il rischio di un possibile fallimento di un istituto così grande sarebbe stato da irresponsabili, viste le possibili conseguenze sulla stabilità finanziaria internazionale.

Mentre oltreoceano Wall Street apre in netto rialzo - +1,03% per l'indice Dow Jones, +1,99 per il Nasdaq. Effetto, dicono gli analisti, della speranza, giudicata sempre più probabile, di un imminente pausa nella stretta monetaria. Che inevitabilmente di più i titoli del settore tecnologico, il più penalizzato dai rialzi dei tassi per i suoi costanti bisogni di rifinanziamento.