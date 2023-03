Borse europee partono in rialzo, a Hong Kong vola Alibaba

Avvio in positivo per le Borse europee. Milano la migliore insieme a Parigi con un +0,7%.

Mentre è una giornata a due velocità per le Borse asiatiche: sono deboli Seul e le piazze della Cina continentale mentre salgono Tokyo (+1,23%) e soprattutto Hong Kong, che guadagna il 2%. Spinta dal balzo di Alibaba, gigante cinese di Internet e e-commerce, in rialzo di quasi il 13%.

Effetto dell'annuncio di una riorganizzazione - simile a quella realizzata qualche anno fa da Google, con la creazione di una holding ombrello e di diverse società 'figlie' - ma anche della ricomparsa in territorio cinese del suo fondatore Jack Ma. Che aveva lasciato il Paese un anno fa in polemica con il governo di Pechino e la stretta imposta alle società dell'high tech, scomparendo dalla scena pubblica e scatenando non poche speculazioni sulla sua sorte. Il suo rientro a Hangzhou, città dove ha sede Alibaba, sarebbe secondo i commentatori un chiaro segnale di allentamento della rete delle autorità intorno al settore, legata forse alle difficoltà che la Cina sta incontrando nel ritrovare i ritmi di crescita pre Covid.