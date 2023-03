Borse in forte calo, tonfo delle banche. ll caso Silicon Valley Bank spaventa i mercati

Oggi una giornata molto negativa per le borse. Venerdì nero in particolare per le banche. La miccia è stata accesa ieri sera, quando la Silicon Valley Bank ha comunicato che stava cercando di raccogliere oltre 2 miliardi di dollari di capitale a causa dell'impatto dell'aumento dei tassi di interesse. A differenza della maggior parte delle banche, che sono favorite dall'aumento dei tassi, la Silicon Valley Banj ne è "generalmente danneggiata", afferma la società di investimenti Oppenheimer, poiché la sua base di depositi è "generalmente costituita da clienti commerciali che sono sensibili ai tassi".

Nel frattempo alcuni fondi hanno suggerito ai clienti di ritirare i depositi. Il titolo ieri ha chiuso in calo del 60%. Oggi nelle contrattazioni after-hours scendeva del 66%, è stato poi sospeso in attesa di comunicazioni. La banca sta lavorando con gli advisor per una sua vendita. Lo riporta Cnbc citando alcune fonti.



Le ripercussioni si erano già viste ieri sera a Wall Street e i cali continuano oggi sui due lati dell'Atlantico. A Milano indice Ftse Mib -2,33%, indice bancario -3,89%, tra i cali maggiori Fineco -5,65%. Bper Banca -4,90%, Unicredit -4,30%, Cali di oltre il 3% per Banco Bpm, Intesa Sanpaolo, Banca Mediolanum, Banca Generali, Mediobanca.

A Wall Street -0,38% per il Dow Jones, dopo il -1,65% di ieri, -0,90% per il Nasdaq.

Oggi sono arrivati i dati sul lavoro negli Stati Uniti dati superiori alle aspettative: sono stati creati 311mila posti, contro i 205mila attesi. Tuttavia il salario medio, su base annuale, è salito del 4,6%, un decimo meno delle attese e in salita di due decimi rispetto a gennaio. Dopo la diffusione dei dati il rendimento dei titoli di Stato Usa a 10 anni è sceso di 22 punti base, a quota 3,69%, segno che il mercato non ritiene probabile un incremento di 50 punti base dei tassi da parte della Fed nella riunione del 21 e 22 marzo.

Inoltre, l'andamento degli swap dopo i dati sul mercato del lavoro americano suggeriscono un taglio del costo del denaro di 25 punti base entro la fine dell'anno.