Borse positive anche dopo l'avvio di Wall Street

Giornata di rialzi sui mercati azionari dopo il calo di venerdì. A spiccare in Europa è il +6% di Deutsche Bank, reduce dal -8% di venerdì scorso . Sembrano aver sortito effetto le rassicurazioni sulla solidità della banca arrivate da più fronti, compreso il governo tedesco, nei giorni scorsi. Oggi l'indice Ftse Mib della borsa di Milano è in rialzo dell'1,59%.

Salgono i titoli bancari, +0,80% per l'indice del comparto. Fa eccezione Monte dei Paschi di Siena, oggi -2,20%. Maggiore ribasso però per Diasorin, -4% dopo i conti trimestrali. Sul fronte opposto del Ftse Mib, maggiori rialzi per Iveco, Saipem e Prysmian, in salita di oltre il 3%.

Anche nel resto d'Europa gli indici salgono di più dell'1%, mentre a Wall Street +0,70% per l'indice Dow Jones, e +0,35% per il Nasdaq dei titoli tecnologici.

Oggi importante novità su Silicon Valley Bank, l'istituto che ha innescato questa nuova crisi bancaria. Un'altra banca, First-Citizens Bank, comprerà i suoi attivi. Valgono sulla carta 72 miliardi di dollari ma saranno comprati con un fortissimo sconto, a 16 miliardi. Intanto secondo Bloomberg, le autorità Usa starebbero valutando di espandere la linea di credito speciale per le banche in difficoltà.





Il parziale ritorno della fiducia si riflette nella discesa dei beni rifugio: l'oro è scambiato a 1.948 dollari all'oncia, dagli oltre 2.000 toccati la scorsa settimana. Scende il valore anche del Bund tedesco: così il rendimento sale di 16 punti base, al 2,26%; +9 punti base per il rendimento del Btp decennale italiano, al 4,08%. Lo spread Btp/Bund scende a 183 punti base.

Risale di contro il petrolio Brent: dai 73,04 dollari toccati venerdì ai 75,95 dollari di oggi.