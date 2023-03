Borse, Wall Street in positivo trascina le piazze europee. Lagarde: "Pronti a preservare stabilità"

All’apertura dei mercati americani, il Nasdaq perdeva lo 0,09%, mentre lo S&P 500 metteva a segno un progresso dello 0,13%. Tra i titoli bancari più in affanno a Wall Street, First Republic ha sofferto particolarmente: nelle contrattazioni che precedevano l'apertura del mercato, è arrivata a perdere il 15%.

L'avvio positivo di Wall Street , per lo meno del Dow Jones (+0,32%), aiuta le Borse europee , tutte in rialzo insieme alle banche , già in parte rassicurate dalle autorità europee che, a differenza di quanto deciso per Credit Suisse, hanno ribadito che le obbligazioni bancarie in caso di salvataggio sono penalizzate solo in seconda battuta dopo le azioni.

Lagarde: “Pronti a preservare stabilità finanziaria”

Intanto, è tornata a parlare la governatrice della BCE, Christine Lagarde, nel suo intervento alla Commissione Econ del Parlamento europeo: “Siamo pronti a preservare la stabilità finanziaria dell’Europa; il settore bancario in Eurozona è resiliente e, se serve, siamo pronti a fornire liquidità” ha scandito la governatrice di Francoforte. “L'elevato livello di incertezza – ha poi aggiunto Lagarde – rafforza l'importanza di un approccio dipendente dai dati per le nostre decisioni sui tassi ufficiali, che saranno determinate dalla nostra valutazione delle prospettive di inflazione alla luce dei dati economici e finanziari in arrivo, della dinamica dell'inflazione sottostante e della forza della trasmissione della politica monetaria”.

La banchiera centrale si è poi soffermata sull’andamento dell’inflazione, il principale indicatore che ha indotto la Banca centrale europea all’aumento dei tassi: “Poiché si prevede che l'inflazione rimarrà troppo elevata per troppo tempo, la scorsa settimana il Consiglio direttivo ha deciso di aumentare di 50 punti base i tre principali tassi di interesse della Bce, in linea con la nostra determinazione a garantire il tempestivo ritorno dell'inflazione al nostro 2% a medio termine bersaglio”.

“I tassi di interesse chiave della BCE – ha proseguito Lagarde – rimangono il nostro strumento principale per definire l'orientamento della politica monetaria. Stiamo monitorando da vicino gli sviluppi del mercato e siamo pronti a rispondere, se necessario, per preservare la stabilità dei prezzi e la stabilità finanziaria nell'area dell'euro. Il settore bancario dell'area dell'euro è resiliente, con solide posizioni patrimoniali e di liquidità. In ogni caso, lo strumentario politico della Bce è completamente attrezzato per fornire sostegno di liquidità al sistema finanziario dell'area dell'euro, se necessario, e per preservare l'agevole trasmissione della politica monetaria” ha specificato Lagarde, aggiungendo un commento sugli interventi della Banca centrale svizzera nel fallimento di Credit Suisse: “Accolgo con favore l'azione rapida e le decisioni prese dalle autorità svizzere: sono state fondamentali per ripristinare condizioni di mercato ordinate e garantire la stabilità finanziaria”.