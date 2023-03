L'italiana Olena Savchuk eliminata ai quarti dei Mondiali di pugilato femminile

L'italiana Olena Savchuk è stata eliminata dalla mongola Enkhjargal Munguntsetseg ai quarti di finale dei Mondiali femminili di pugilato 2023 in corso a Nuova Delhi in India. L'atleta 28enne, nata in Ucraina ma residente a Capistrello (L'Aquila), è stata estromessa su verdetto unanime (quintuplo 29-28) nella categoria fino a 54 chili. Irma Testa e Sirine Charaabi restano dunque le uniche azzurre ancora in lizza nelle semifinali. Munguntsetseg attacca di più fin dall'inizio della gara, con parecchi diretti sia mancini sia destri. Savchuk è in difficoltà, ma allo scadere della prima ripresa si riscatta con una combinazione molto intensa che la mongola incassa quasi senza reagire. Il verdetto è un quintuplo 10-9 per Savchuk.

Nel secondo round Munguntsetseg inizia a a colpire senza sosta, Savchuk si difende e aspetta il momento buono per passare al contrattacco. Alla fine del round prova ad andare all'offensiva, ma l'avversaria non molla la presa e conquista il quintuplo 10-9.

La terza ripresa inizia così su un punteggio di parità, e questo fa salire la tensione. Scambio di destri sul ring, finché l'italiana è centrata con forza sulla bocca e resta per un momento bloccata. Munguntsetseg ha tutto lo spazio per continuare ad attaccare fino alla fine e si aggiudica sia il round sia la gara.