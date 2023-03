Boxe. Daniele Scardina in coma dopo aver subito un intervento di neurochirurgia cranica

Queste le parole del manager di Daniele Scardina, Alessandro Cherchi, all'uscita dall'ospedale Humanitas, dove l'atleta è ricoverato in seguito a un grave malore per cui ieri è stato operato al cervello: "Abbiamo parlato con il medico, ci ha detto che il ragazzo è stabile, che ci vuole pazienza e dobbiamo pregare e basta. L'intervento è riuscito hanno asportato tutto il sangue ed è tutto pulito. Il problema adesso è la pazienza. Daniele si stava rimettendo in forma in vista dell'incontro del 24 marzo, si stava ricostruendo per combattere in una nuova categoria con un peso maggiore. Forse ultimamente ha stressato troppo il corpo, magari semplicemente non si è idratato quanto avrebbe dovuto. Non era sicuramente prevedibile, nessuno mi ha comunicato di episodi precedenti o di allarmi".

Daniele "King Toretto" Scardina, il pugile 30enne, ora è in coma alla clinica Humanitas di Rozzano, operato d'urgenza dopo aver avuto un malore a fine allenamento, è in prognosi riservata ma in condizioni stabili. La conferma sullo stato di salute del pugile di 30 anni arrivano da fonti interne dell'Humanitas di Rozzano dove ieri sera è giunto il boxeur in codice rosso. L'equipe di neurochirurgia cranica dell'ospedale, ha definito l'intervento "complesso" ma "tempestivo e tecnicamente riuscito". Nelle prossime ore sarà possibile valutare l'evoluzione.

Già nella notte erano arrivati aggiornamenti sullo stato di salute del puglie da parte di un tweet pubblicato dall'Opi, Organizzazione pugilistica italiana: "Daniele ha superato l'operazione e adesso si trova sotto stretta osservazione dell'équipe medica. Attenderemo le prossime ore per avere ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Forza Daniele, continua a lottare".