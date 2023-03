Brescia, violenze su disabili, il gip allontana cinque operatori dalla struttura

Violenza fisica e morale, ingiurie, umiliazioni, maltrattamenti: sono una ottantina gli episodi documentati dai Carabinieri del Nas di Brescia che hanno indagato cinque operatori sanitari di una residenza per disabili fisici e psichici.

Il provvedimento è stato emesso dal gip di Brescia su richiesta della Procura della Repubblica che ha coordinato le indagini. Le indagini sono state condotte dai militari attraverso telecamere installate all'interno della struttura.

Le indagini sono partite dopo la segnalazione dei vertici della struttura alle forze dell'ordine che avevano notato alcune ferite alla testa di una paziente allettata, impossibilitata a muoversi.

Dalle indagini sono emersi anche gravi casi di non curanza: per giorni, gli ospiti della struttura non venivano nemmeno lavati. Sono nove, al momento, gli ospiti della struttura riconosciuti come vittime.