Buon compleanno King Kong, il gigantesco gorilla nato dalla fantasia di Merian C. Cooper

Gli amanti del cinema e in particolare del perfido (in apparenza) scimmione lo ricorderanno in bianco e nero, immagini divenute iconiche. Chi può scordare King Kong che si arrampica sul grattacielo più alto del mondo? Il film nasce da un soggetto del giallista Edgar Wallace e diretto da Merian C. Cooper ed Ernest B. Schoedsack la cui prima si tenne il 2 marzo 1933, un film che si avvaleva di effetti speciali di Willis O’Brien molto convincenti per quegli anni. Effetti pioneristici dello stop motion. Il colossale gorilla era un animatrone alto circa 45 centimetri, con uno scheletro d’acciaio ricoperto di lattice e pelliccia di coniglio che doveva essere, costantemente, spazzolata per nascondere i meccanismi, animato con la tecnica del passo uno sul plastico della città di New York.Negli Usa 'King Kong' ebbe una versione colorizzata. Il film fu seguito da 'Il figlio di King Kong' diretto sempre da Shoedsack, uscito con scarso successo otto mesi dopo il primo, e da due remake, quello del '76 con Jeff Bridges e Jessica Lange e del 2005 di Peter Jackson con Andy Serkins nei panni del gigantesco gorilla. Il film si avvaleva di effetti speciali che per gli anni trenta erano molto convincenti.

Kong nel primo ed iconico film del 1933 viene venerato come un dio dagli indigeni che vivono insieme all'enorme scimmione nell'Isola del Teschio. Quando una compagnia cinematografica diretta da Carl Denham (Robert Armstrong) arriva sull'isola, Kong si innamora di Ann Darrow, giovane attrice bionda, che i nativi gli offrono in sacrificio e la porta con sé all'interno dell'isola per tentare farne la sua compagna. All'inizio lei tenta di scappare, ma durante la fuga viene aggredita da mostri preistorici dai quali la salverà il gorilla. In seguito Kong viene catturato dalla troupe cinematografica per essere mostrato nei circhi come attrazione, portato negli Stati Uniti ed esposto proprio come animale da circo, lo scimmione riesce a liberarsi e nel tentativo di ricongiungersi con la sua amata Ann semina il panico a New York.