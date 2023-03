La Corte Reale annuncia il matrimonio della principessa Iman bint Abdullah II

Era molto attesa la data del matrimonio della figlia secondogenita del re Abdullah II e della regina Rania con il finanziere Jameel Alexander Thermiotis. La cerimonia è stata fissata domenica 12 marzo. La notizia annunciata da Al Arabya sul suo sito. "La Corte Reale Hashemite estende le sue sincere congratulazioni alle Loro Maestà il Re Abdallah II e la Regina Rania Al Abdallah in questa occasione e augura a Sua Altezza Reale la Principessa Iman e al Sig. Thermiotis una vita difelicità".

Il fidanzamento dei futuri sposi era stato annunciato nel luglio 2022. Iman, nata nel 1996, è la secondogenita di re Abdallah e Raina. Il futuro sposo, Thermiotis è di famiglia greca, ha 28 anni ed è nato a Caracas, in Venezuela, da Alexandros Thermiotis e Corina Hernández. Jameel Alexander è socio dirigente del fondo 'Ventura Capital' di base a New York.

Tra le foto pubblicate da Al Arabya spicca un particolare in uno scatto dove Iman indossa la tiara, copricapo di tessuto o di pelle, a forma di cono con la punta ripiegata in avanti, in uso presso vari popoli asiatici, per i quali costituiva segno di distinzione dato che solo de donne sposate possono indossarlo, a meno che non siano Principesse di sangue. Da tradizione, la prima volta che una ragazza indossa la tiara è proprio nel giorno delle nozze.