Calcio: allerta massima per il derby Lazio-Roma, rischio scontri

Una massima allerta da parte delle forze dell'ordine per il derby di domani tra Lazio e Roma. Negli ultimi mesi tra le due tifoserie si sarebbe rotta una "pax", che durava ormai da qualche anno. Per questo c'è grande preoccupazione in vista della partita in programma allo stadio Olimpico.



LaPresse il Viminale presidiato dalla Polizia - immagine d'archivio

I numeri delle forze dell'ordine

Saranno tantissimi gli agenti di polizia, i Carabinieri, gli uomini della Guardia di Finanza e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale in strada per garantire la sicurezza ai cittadini: si parla di oltre 1000 unità - forse addirittura 2000 - numero solitamente previsto per match "caldi" di questo tipo, vista l'enorme pressione scaturita anche dagli scontri tra le tifoserie del Napoli e dell'Eintracht Francoforte, prima e dopo la partita di Champions League del 15 marzo scorso.



La mappa dei presidi

L'obiettivo è di evitare una eventuale guerriglia urbana: ci saranno dunque "servizi preventivi" fin da questa mattina in tutti i luoghi di aggregazione delle due tifoserie. A Roma dunque una presenza massiccia delle forze di polizia, sia dal lato di Ponte Milvio (a Nord della Capitale, e nei pressi dello Stadio) e del Centro storico, zone da sempre controllate dal tifo bianco celeste, e poi anche dal lato di piazza Mancini (dove in genere lasciano le loro auto gli ultrà della Roma).



Tgr Lazio Scontri tra tifosi e forze dell'ordine all'esterno dello stadio Olimpico al termine del derby Lazio - Roma Tgr

Striscioni sull'Ucraina

In vista della stracittadina, inoltre, saranno potenziati i filtraggi e in particolare saranno verificati gli striscioni delle tifoserie, compresi quelle che dovessero far riferimento al conflitto in Ucraina. Domani Domenica, poi, ci saranno alcune chiusure stradali a partire dalle 14, anche per la coincidenza con la Maratona di Roma.



ANSA/WIKIPEDIA Wilson, insieme al presidente Lenzini con la coppa dello Scudetto vinto nella stagione 1973-1974

La fine della "Pax" tra tifoserie

Nelle ultime settimane la tensione tra gli ultrà di Lazio e Roma è cresciuta ulteriormente, i danneggiamenti della targa di marmo in onore dell'ex presidente biancoceleste Umberto Lenzini, ha creato un'ennesima frizione, dopo un periodo non facile tra i due gruppi. I laziali sono convinti che, dietro il danneggiamento, ci sia la mano dei giallorossi. E' stato un doppio atto vandalico: la targa è stata prima imbrattata coi colori giallorossi, e poi devastata dai teppisti.

E pochi giorni dopo, si sono verificati atti di vandalismo intorno ai campi sportivi di Trigoria, dove si allenano i giallorossi di Josè Mourinho, che fanno pensare ad una vendetta.

Le vecchie e le nuove ruggini

Quello di domani sarà anche il primo impegno "fuori casa" per i tifosi romanisti, che hanno subito il divieto di trasferta dopo gli incidenti sull'A1 con gli ultrà napoletani. Sarà inoltre la prima stracittadina - dopo ben 51 anni - senza lo striscione dei Fedayn: proprio l'agguato subito dallo storico gruppo romanista, da parte degli ultrà serbi dello Stella Rossa (Avvenuto lo scorso 4 Febbraio) ha generato nuove incomprensioni con la Curva Nord laziale.



Ansa Viminale