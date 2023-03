Messi supera le 100 reti con l'Argentina grazie a una tripletta nell'amichevole contro Curaçao (7-0)

Con una tripletta segnata in un'amichevole contro Curaçao, Lionel Messi supera quota cento reti con la nazionale Argentina, passando da 99 a 102. Leo, che solo cinque giorni fa aveva superato gli 800 gol in carriera inclusi quelli con le squadre di club , è così il giocatore ad avere realizzato più gol nella storia con l'albiceleste, quasi il doppio rispetto ai 56 di Gabriel Batistuta e quasi il triplo dei 34 di Diego Armando Maradona. Solo due invece i marcatori di tutte le nazionali nel mondo ad avere fatto meglio di lui: Cristiano Ronaldo, a segno 122 volte con il Portogallo, e Ali Daei, 109 volte con l'Iran. L'occasione propizia per Messi è la seconda amichevole dopo la Coppa del Mondo conquistata in Qatar, giocata nella notte alle 1.30 italiane allo stadio "Unico Madre de Ciudades" a Santiago del Estero e vinta dall'Albiceleste per 7-0.

Ansa Lionel Messi

È proprio Messi ad aprire i giochi al 20esimo minuto: verticalizzazione di Lo Celso, la Pulce va via in dribbling in area di rigore, mette a sedere un paio di avversari e centra l'angolino. Passano solo tre minuti e l'attaccante della Fiorentina, Nico Gonzalez, raddoppia sugli sviluppi di un corner. Al 33esimo e al 37esimo ancora Messi-gol, e in mezzo Enzo Fernandez fa un capolavoro con un gran tiro da fuori area: si va negli spogliatoi sul 5-0. Dopo l'intervallo Ángel Di María trasforma un calcio di rigore, quindi è la volta di Montiel servito da Paulo Dybala: 7-0.

Getty Lionel Messi

A fine gara il commento del ct Lionel Scaloni, che non ha mai nascosta la speranza che la Pulce resti in nazionale fino ai Mondiali 2026: "Non smetteremo di festeggiare, penso sia giusto e meritato. Spero che arrivino altri gol di Messi, merita tutti questi elogi ed è anche bello che abbia segnato la sua 100esima rete in terra argentina, anche questo è speciale". Sempre nella tarda serata di ieri il Marocco pareggia 0-0 in amichevole contro il Perù nello stadio Cívitas Metropolitano di Madrid, a soli tre giorni dalla sorpresa di sabato quando i Leoni dell'Atlante avevano superato 2-1 il Brasile.