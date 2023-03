Champions, City-Lipsia 7-0: cinquina di Haaland, eguagliato il record di Messi e Luiz Adriano

L'attaccante ha scritto la storia del calcio, diventando il terzo giocatore ad aver segnato cinque gol in una sola partita di Champions League dopo Messi e Luiz Adriano. Il pokerissimo del numero 9 porta il suo bottino di reti nella massima competizione europea a 33 in appena 25 partite disputate. Nessuno c'era mai riuscito prima: il 22enne ha battuto anche il primato che spettava a Ruud Van Nistelrooy (31gol in 34 presenze).

Gongola il tecnico Pep Guardiola: "Abbiamo fatto una grande partita. Sbloccato il match è stato tutto più facile. Haaland? Lo voglio coinvolgere sempre di più nel processo del gioco, è qui per fare gol e lo vogliamo così. Hai più probabilità di segnare se sei più coinvolto nel processo del gioco, e piano piano ci stiamo riuscendo. Erling - ha proseguito - è fantastico, giovane e avrà un motivo in più adesso per superare questo primato. Ha una mentalità strepitosa, è un ragazzo eccezionale, solare e tanto talento".

Poi sulla prosecuzione della sua carriera: "Allenare in futuro in Italia? Penso che andrò più in vacanza che ad allenare", ha replicato. Quanto al calcio italiano in ripresa visti i risultati in Champions Guardiola ha risposto così: "Il Napoli è forse la squadra più forte in Europa, così come l'Arsenal". Poi un pensiero al gioco di De Zerbi con il Brighton: "In Premier sta facendo un calcio meraviglioso".