Scontri a Napoli, Abodi: "Un autogol le parole di Ceferin. Sulla sicurezza non si scherza"

Nei giorni scorsi Ceferin aveva criticato le autorità italiane per la decisione di vietare la trasferta ai tifosi tedeschi e aveva ipotizzato di non far giocare più partite a Napoli: "La situazione - aveva tuonato - non è tollerabile. Dobbiamo dircelo, se qualcosa di simile dovesse accadere in futuro, cambieremo le regole e sposteremo la partita in un altro posto".