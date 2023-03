Ottavi di Champions League: Tottenham-Milan, Pioli all'attacco nel fortino di Conte

Tottenham e Milan si ritroveranno di fronte a Londra per un ritorno che vede i rossoneri partire in vantaggio dopo l'1-0 conquistato al Meazza nell'andata, grazie al gol di Brahim Diaz. Due squadre non in grande forma, come dimostrano le sconfitte nell'ultimo fine settimana sia degli Spurs di Antonio Conte (battuti 1-0 in casa del Wolverhampton) sia dei rossoneri (ko 2-1 a Firenze contro i viola).

Qui Milan

Stefano Pioli allontana i fantasmi del ko di Firenze e, approcciandosi alla sfida di Londra al Tottenham, evidenzia: "Non conta niente come si arriva a questa sfida, non cambia niente neanche per loro", spiega il tecnico del Milan, riferendosi alla sconfitta degli Spurs contro il Wolverhampton in Premier. "Sarà la partita della personalità, i nostri avversari sono molto temibili in fase offensiva e agli inizi dei tempi ci aspettiamo grande intensità. Dovremo essere preparati per tentare di controllare di più la partita e lo faremo con la nostra qualità. Loro - prosegue - devono rimontare e qualche spazio ce lo possono anche concedere. Entrambe vogliamo passare il turno e noi dovremo approcciare bene la partita, portandola avanti con continuità. Sfruttando le soluzioni che ci daranno gli avversari. Ci aspettiamo una grande pressione sulla palla, loro nei secondo tempi hanno numeri importanti".

Quanto a Conte rimarca: "La sua presenza in panchina sarà un valore in più per il Tottenham, ma, al di là di Conte, troveremo un avversario molto preparato e motivato". L'allenatore del Diavolo commenta così il ritorno del collega sulla panchina degli Spurs, dopo la parentesi dovuta alla convalescenza. "All'andata - continua Pioli - i nostri tifosi hanno creato un'energia importante, questo sì, ma il gol non l'hanno fatto loro. Troveremo un altro stadio importante da un punto di vista emotivo, ma noi vogliamo questi stadi e vogliamo viverli da protagonisti".

Qui Tottenham

"Ho buone sensazioni, per me è importante tornare a lavorare con i miei giocatori e il mio staff". Così Antonio Conte. "Forse ho sopravvalutato il mio corpo e me stesso. Ora sto bene. Ho recuperato energie e devo recuperare peso - sottolinea il tecnico, operato alla cistifellea ad inizio febbraio - ma per il resto le mie sensazioni sono buone" spiega. "Noi viviamo per questo tipo di partite. Quando si alza la pressione si alza anche il livello. Lo scorso anno eravamo in Conference. Oggi siamo in Champions. Spero di trovare una grande atmosfera nel nostro stadio, tante volte i nostri tifosi ci hanno dato la spinta giusta per superare situazioni difficili. Giochiamo contro i campioni d'Italia, abbiamo la possibilità di battere il Milan".