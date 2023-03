Champions, stasera Napoli-Eintracht: gli azzurri guardano alla storica conquista dei quarti

Appuntamento con lo Storia, per superare le “Colonne d'Ercole” degli ottavi e continuare a sognare in una stagione letteralmente magica per gli azzurri di Spalletti. Allo stadio Diego Armando Maradona il Napoli, capolista in Serie A con 18 punti di vantaggio sull'Inter prima inseguitrice, cerca il pass per i quarti di finale di Champions League, un traguardo mai ottenuto nella storia del club partenopeo.

Gli azzurri, forti della vittoria 2-0 nella gara di andata , ospitano un Eintracht Francoforte che cercherà però di giocarsi tutte le carte a disposizione per rendere dura la vita al Napoli, reduce comunque da un importante successo in campionato, avendo liquidato 2-0 l'Atalanta grazie a una magia di Kvaratskhelia e ad un colpo di testa di Rrahmani. Eintracht che invece nell'ultimo turno di Bundesliga ha impattato 1-1 in casa contro lo Stoccarda, per una classifica che ora lo vede in sesta posizione.