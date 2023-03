Champions League, alle 21 Porto-Inter, la sfida per l’accesso ai quarti

Primo ritorno degli ottavi di finale di Champions League: l'Inter di Simone Inzaghi, forte della vittoria di misura (1-0) al Meazza nell'andata grazie al gol di Lukaku, è di scena allo stadio do Dragao contro il Porto per giocarsi l'accesso ai quarti finale.

Una sfida che diventa più che mai decisiva per i nerazzurri, in cerca di riscatto dopo l'ultimo ko in campionato giunto venerdì sera in casa dello Spezia (2-1) e per i quali la qualificazione alla prossima Champions, così come questo passaggio di turno, è di importanza quasi vitale.

La squadra lusitana invece è reduce in campionato da una vittoria per 3-2 contro l'Estoril. Affermazione che ha confermato l’undici di Sergio Conceicao al secondo posto della Liga Portugal, sebbene a -8 dal Benfica primo in classifica.

Venendo alla partita, nel Porto sicuro assente Otavio, squalificato.