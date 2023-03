Ottavi di Conference, la Lazio pronta a sfruttare il "fattore Olimpico" contro l'Az Alkmaar

Reduce dalla vittoria in trasferta sul Napoli capolista , la Lazio torna sul palcoscenico europeo dopo il successo nel doppio confronto di spareggio contro il Cluj e si presenta all'Olimpico per l'andata degli ottavi di finale contro gli olandesi dell'Az Alkmaar, terzi in classifica nella Eredivisie alle spalle del Feyenoord primo e dell'Ajax secondo.

Analogamente i biancocelesti occupano la medesima posizione nel campionato di serie A.

Una sfida che si prospetta difficile per gli uomini di Sarri che non potranno contare sulla presenza di Ciro Immobile: dopo la trasferta di Napoli, il bomber ha accusato un risentimento al flessore e una caviglia gonfia. Riposo, dunque, per l'attaccante che potrebbe essere sostituito nel ruolo in questa circostanza da Felipe Anderson, Pedro o Cancellieri.

Gli olandesi si sono qualificati direttamente alla fase ad eliminazione diretta della Coppa, in virtù del primo posto nella Pool E terminata con un bottino di cinque vittorie ed una sola sconfitta (a Nicosia, contro l’Apollon).

Nessun precedente ufficiale tra Lazio e Az Alkmaar, è dunque questa una sfida inedita in competizioni Uefa.

Le probabili formazioni

Az Alkmaar (4-2-3-1): Ryan; Sugawara, Chatzidiakos, Beukema, Kerkez; Clasie, Reijnders; Odgaard, De Wit, Karlsson; Pavlidis. All. Jansen.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni. All. Sarri.