Calcio, dalla procura della Figc avviso deferimento Serra dopo lite con Mourinho

Intanto, è prevista per domani la decisione della Corte d'appello della Figc che dovrà esprimersi sul ricorso della Roma contro le due giornate di squalifica inflitte a Mourinho. Lo Special One, grazie alla sospensiva della sanzione, è potuto andare in panchina nel match poi vinto dai giallorossi contro la Juventus. Ora, dalla decisione della Corte federale dipenderà la sua presenza in panchina nel prossimo match con il Sassuolo domenica e nel derby contro la Lazio la settimana successiva.