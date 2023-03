Calcio e disabilità, Pioli allenatore per un giorno del "Vharese": "Mi inorgoglisce"

"Rappresentare il Milan in queste occasioni mi rende ancora più orgoglioso": parole del tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli, allenatore per un giorno del Vharese, una delle due realtà della Divisione calcio paralimpico e sperimentale della Figc.

Questa la sorpresa che hanno vissuto in mattinata i ragazzi della polisportiva onlus. Il tecnico del Milan ha condotto la seduta di allenamento e ha fatto una foto ricordo con gli atleti.

APD Vharese Onlus, nel dettaglio, è un’associazione polisportiva dilettantistica che promuove la pratica sportiva come occasione di incontro e di socializzazione, ma anche di promozione di una diversa cultura sulla disabilità. I suoi atleti competono a livello regionale e nazionale non solo a calcio, ma anche basket, sci, nuoto, bocce, canottaggio e boxe.Insieme a Briantea84, da ormai tre stagioni Vharese rappresenta i colori rossoneri nella divisione della Figc nata come Quarta Categoria con l’obiettivo di contribuire a garantire l’accesso alla pratica sportiva agonistica alle persone con disabilità intellettivo-relazionali e patologie psichiatriche.

L’attività si inserisce nell’ambito del più ampio Manifesto RespAct, attraverso cui il Club rossonero concretizza la propria visione e il proprio impegno nella condivisione e la diffusione dei valori positivi di equità sociale, uguaglianza e inclusività.