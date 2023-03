Europa League, alle 18.45 Friburgo-Juventus: segui la cronaca testuale

Dopo la vittoria per 1-0 dell'andata di una settimana fa a Torino, la sfida di oggi della Juventus contro il Friburgo non è da sottovalutare, in vista del pass per i quarti.

Secondo Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, Di Maria e Chiesa potrebbero non essere in campo dal primo minuto: “Vlahovic sta bene fisicamente, viene da tre mesi di inattività ma sono sereno e certo che tornerà presto al gol. Serve equilibrio, in Italia si passa da dire che uno è da Pallone d'Oro a dire una settimana dopo che è scarso. Poi riusciamo a fare dei risultati importanti, significa che ci sono persone valide, dagli allenatori ai dirigenti”.

Quindi a proposito delle altre italiane in campo stasera: "Credo di vedere passare noi, la Roma e magari anche la Lazio. Il calcio non è matematica, a volte si incastrano i sorteggi favorevoli, altre ti va tutto contro. I problemi sono altri che non vogliono risolvere. Ah, e poi la Fiorentina che mi sono scordato, sennò non posso mangiare più la bistecca a Firenze...".

E aggiunge: "Facciamo un passo alla volta. Arriviamo ai quarti, poi chiudiamo domenica sera con Juventus-Inter che è il derby d'Italia. Poi dovremo riposare, dal 2 aprile fino ai primi di giugno ci sono tante gare. Andare avanti in Europa League serve a riempire il calendario: ci divertiamo a giocare e ci alleniamo meno. Vogliamo fare un gol, difendere lo 0-0 comunque non è il caso, loro sono bravi sulle palle indirette, servirà grande ordine e cento minuti di concentrazione. Il Friburgo è bravo dietro, hanno preso pochi gol fino a questo momento".

Intanto, nella notte alcuni petardi sono stati esplosi di fronte all'albergo di Friburgo, in Germania, dove è in ritiro la Juventus. L'episodio, secondo alcuni media tedeschi, è avvenuto intorno alle quattro del mattino. Probabilmente, un'azione realizzata da alcuni tifosi tedeschi e finalizzata a disturbare la squadra italiana.