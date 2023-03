Europa League, ore 21, Juventus-Friburgo: obiettivo vincere

La Juventus dopo la sfida dell'Olimpico, battuta dalla Roma, affronta gli ottavi di Europa League in casa, all'Allianz Stadium. Se la vedrà con il Friburgo, rivelazione della Bundesliga, in cui gioca il centrocampista, con doppia cittadinanza, Vincenzo Grifo. Il calciatore ha giocato anche nell'Italia di Mancini, e con gli Azzurri ha segnato 4 gol in 8 partite.

I tedeschi sono quinti nel loro campionato, insieme al Lipsia, e hanno chiuso da imbattuti il girone di Europa Legue. La Juve cercherà, a questo punto, di ipotecare la qualificazione già da stasera, pur di non presentarsi al ritorno con la stessa situazione della trasferta a Nantes. In ogni caso, la Juve è costretta ad alzare l'asticella.

Il mister dei bianconeri, Massimiliano Allegri, non ha sciolto alcuni dubbi: "De Sciglio non sarà a disposizione, Pogba vedremo, mentre Alex Sandro ci sarà", commenta il tecnico, ipotizzando la possibilità di far partire in campo, dal primo minuto, uno tra Di Maria e Chiesa: "Devo ancora decidere, bisogna valutare anche la partita di domenica che per noi sarà molto importante e in cui non avremo Kean che è squalificato, dovrò cercare di gestire al meglio i giocatori d'attacco". E aggiunge: "Dobbiamo porre le basi per essere in vantaggio al ritorno, il Friburgo è forte fisicamente, sta andando bene in campionato. Per quanto ci riguarda dobbiamo tornare a vincere in casa in Europa dove abbiamo vinto solo con il Maccabi. E' una partita da affrontare con grande rispetto, sapendo che è importante vincere anche se non sarà facile".

I bianconeri dovranno affrontare questa qualificazione, dopo la delusione contro la Roma, ma il mister continua a chiedere ai suoi calciatori di avere un atteggiamento positivo: “E' normale che ci fosse molto dispiacere, rammarico e delusione all'Olimpico, perchè quando sei in queste situazioni complicate” riferendosi anche alla ben nota penalizzazione di -15 punti, "se pareggi o perdi sembra che ti crolli il mondo addosso. Ma i ragazzi stanno bene, bisogna fare una grande prestazione, vincere e non subire gol".

Il tecnico il Friburgo, Christian Streich ha dichiarato: “La Juventus è favorita e ci si aspetta che vada avanti, ma nel calcio non si sa mai: il mio Friburgo è venuto a Torino per cercare un buon risultato e per esprimere un bel gioco", e non rinuncia ad esprimersi anche sulla Superlega: “I grandi club dovrebbero gestire al meglio le finanze, ma alcuni non sono in una buona situazione finanziaria e sarebbe bene che si mettessero in regola, e penso che i regolamenti attuali siano ben studiati, non bisogna abbandonarci a fantasie irreali e non solidali con altre squadre”.

Per la Juventus è la prima volta contro il Friburgo in una competizione europea, ed anche per i tedeschi è una “prima” assoluta il confronto con un club italiano.