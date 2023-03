Europa League, alle 18.45 la Roma sfida la Real Sociedad

Dopo aver battuto la Juventus nell'ultima giornata di Serie A , la Roma si presenta agli ottavi di finale di Europa League contro la Real Sociedad col vento in poppa. Incontro inedito in campo internazionale: è infatti la prima volta in assoluto che i giallorossi e giocatori di San Sebastian si affrontano. La formazione iberica, attualmente in crisi di risultati, è reduce da appena una vittoria nelle ultime sette partite, l'unico successo è arrivato in trasferta sul campo dell'Espanyol. In Europa League invece gli spagnoli stanno andando al meglio: hanno vinto il girone E contro Manchester United, Sheriff Tiraspol e Omonia. La squadra di Imanol Alguacil ha raccolto 15 punti in 6 partite, gli stessi dello United, che però a causa della peggior differenza reti degli inglesi, ha permesso agli iberici di arrivare in testa al gruppo.

In questa gara di andata, in programma all'Olimpico oggi alle 18.45, i giallorossi cercano una vittoria anche se le ultime sette sfide casalinghe contro le squadre spagnole non sono incoraggianti: una sola vittoria, due pareggi e quattro sconfitte.

José Mourinho però conosce bene il calcio spagnolo avendo vinto la Liga nel 2012 con il Real Madrid. I giallorossi potranno contare anche su un ex, in quanto il neoarrivato Diego Llorente ha giocato nella Real Sociedad dal 2017 al 2020.

Il tecnico alla vigilia della prima delle due sfide contro la squadra basca, ha dichiarato in conferenza stampa: "Trovare punti deboli nella squadra di Alguacil è difficile. Tatticamente sono organizzati, cambiano modulo con facilità, hanno qualità e poi sono quarti in una Liga che davanti ha tre giganti". La squadra spagnola si trova nella stessa posizione in classifica, 32 gol fatti, e quarta miglior difesa. Il portoghese spera nella continuità dei suoi ragazzi: "La continuità nel vincere tre partite in una settimana è una cosa su cui facciamo ancora fatica" ha spiegato Mou, “Dal punto di vista mentale dobbiamo essere capaci di giocare ogni partita con quella pressione buona di vincere”.