Mateo Retegui, chi è il calciatore italo argentino del Tigre convocato dall'Italia di Mancini

Roberto Mancini a caccia di un nuovo numero 9 per la Nazionale, convoca, per la prima volta Mateo Reteguei il 23enne argentino, naturalizzato italiano. Il giovane talento che milita nelle file del Club Atlético Tigre, società calcistica con sede a Victoria, in Argentina. Gioca nella Primera División, la massima serie del campionato argentino. Il Ct italiano aveva dichiarato: "Lì in attacco abbiamo problemi ma non perché non ci siano talenti, ma devono giocare e non giocano". Gli esordi del giovane calciatore Mateo sempre su un prato, ma lo sport praticato da piccolo era l'hockey come il padre Carlos.

Chi é Mateo Reteguei?

Il padre del giovane attaccante italo argentino, Carlos, detto "El Chapa", è una vera e propria istituzione nel campo dell' hockey su prato, da sempre specialità di famiglia. Nel 2014 Mateo entra da centrocampista nel settore giovanile del River Plate ma chiuso da Ezequiel Palacios, decide di dedicarsi solo all' hokey. Il calcio sembra però "chiamarlo" e a 17 anni nel 2016, Diego Mazzilli, scout del Boca gli propone di entrare nelle giovanili degli Xeneizes. Si trasferisce dal River, storica rivale del Boca, a parametro zero, e il 17 novembre 2018 debutta in prima squadra sostituendo un certo Carlos Tevez. L' hockey è una passione dimenticata, il calcio è la vera passione del talentino. Guillermo Barros Schelotto, il suo primo allenatore lo convince a lasciare definitivamente l'hockey su prato. Schelotto in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport paragona il suo pupillo a Luca Toni, centravanti italiano forte e potente, potenza che Mateo esprime in campo grazie anche all' hockey. "E' un 9 di potenza". Il club che detiene il cartellino dell'italo argentino, è il Boca, Mateo passa in prestito all'Estudiantes club del presidente Juan Sebastia Veron, compagno alla Samp e alla Lazio di Roberto Mancini. Segna 5 gol in 29 presenze, uno dei quali decisivo contro il Gimnasia La Plata all'epoca allenato da Diego Armando Maradona.