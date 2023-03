Mancini: "Che vuoto giocare senza Vialli, ma il tifo del Maradona ci scalderà il cuore"

La Nazionale italiana di calcio in campo a Napoli nel segno di Gianluca Vialli. Quella del 23 marzo al Diego Armando Maradona contro l'Inghilterra sarà la prima partita per le qualificazioni del gruppo C, ma anche il primo appuntamento senza Vialli come capo delegazione azzurra, proprio nello stadio dove il 14 novembre 1987 l'Italia vinse 2-1 contro la Svezia grazie a una doppietta di Gianluca. In un'intervista sul Messaggero, il commissario tecnico Roberto Mancini a proposito della scomparsa del "gemello del gol" confida: "Saranno giorni difficili, il vuoto grande che sento ogni giorno lo sentiremo più forte. Tutto quello che ci ha lasciato deve esserci utile per il nostro presente e il nostro futuro". E sulla differenza tra il mondo del calcio di oggi e quello di allora, il ct aggiunge: " C'era più passione. Il mondo è cambiato e il calcio era più bello: c'erano le bandiere, si restava per anni nella stessa squadra, non c'erano gli stadi vuoti. Oggi tutto si è raffreddato".

"L'Inghilterra è tra le nazionali più forti"

La sfida di Napoli evoca la finale degli Europei 2020, ma da allora la nazionale inglese è cresciuta ancora: "È tra le più forti in giro. Al Mondiale è stata eliminata dalla Francia anche immeritatamente. È importante cominciare bene, ci vuole uno stadio pieno di amore per l'Italia. Come ogni domenica in cui gioca il Napoli". Proprio a Napoli Mancini esordì nel 1982 con la maglia rossoblù. Se chiude gli occhi sente ancora "l'emozione dello stadio gigantesco, avevo 16 anni e mezzo ed ero titolare nel Bologna. Ricordo pure il primo gol al San Paolo: era il 1984, il Napoli si salvò a fatica ma poco dopo arrivò Diego Maradona".

Attacco azzurro in emergenza

Dal passato al presente, per la qualificazione agli Europei l'Italia si trova in un gruppo C tutt'altro che semplice insieme a Inghilterra e Ucraina, oltre a Malta e Macedonia del Nord. E la squadra che scenderà in campo il 23 marzo non è nelle condizioni fisiche migliori: "I problemi sono seri. Immobile è ko, Raspadori in forse. Ci sono grossi interrogativi. I nostri attaccanti centrali, quasi tutti, hanno giocato pochissimo negli ultimi mesi. Non ne abbiamo uno che sia un titolare, fatta eccezione per Gnonto. Ma per il resto, siamo messi male: pure Scamacca è reduce da un infortunio, Belotti gioca poco. In difesa e a centrocampo le soluzioni ci sono. È lì in attacco che abbiamo problemi".

Nuovi nomi e antiche certezze

Anche per questo Mancini starebbe pensando ad Andrea Compagno, attaccante del FCSB di Bucarest: "Lo seguo da due anni, peraltro gioca sempre e fa pure gol". E a proposito di Lorenzo Pellegrini dice: "Con noi ha sempre fatto bene, sia come esterno d'attacco sia interno in mediana. Poi nel corso della stagione patisce degli infortuni che condizionano il suo rendimento". Intanto tra i pali resta confermato Gianluigi Donnarumma: "Gigio è il nostro numero uno, la gerarchia è questa. Meret lo abbiamo sempre chiamato e apprezzato ma il titolare è Donnarumma".