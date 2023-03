Malta-Italia, Mancini: "Dobbiamo giocare come contro gli inglesi nel 2° tempo ed essere più precisi"

"Non ci sono medicine giuste o sbagliate, dobbiamo cercare di giocare bene a calcio. Faremo diversi cambi perché dovendo nuovamente giocare dopo tre giorni certe valutazioni vanno fatte". Lo ha detto il commissario tecnico azzurro, Roberto Mancini, alla vigilia della partita contro Malta valida per le qualificazioni agli Europei 2024. "Noi dobbiamo essere quelli che siamo stati con l'Inghilterra nel secondo tempo, cercando di essere un po' più precisi in zona gol e meno disattenti in qualche situazione - ha aggiunto l'allenatore -. Dobbiamo fare punti e i punti sono tre in ogni partita, con chiunque giochi, sia con l'Inghilterra, che con Malta, che con l'Ucraina". Dopo la sconfitta per 1-2 con l'Inghilterra, domani alle 20.45 allo stadio di Ta' Qali l'Italia giocherà contro Malta. Gli Azzurri con i biancorossi hanno giocato finora otto competizioni ufficiali, escluse le amichevoli, e hanno sempre vinto.

L'ultima volta è stata il 3 settembre 2015 quando gli Azzurri avevano ottenuto un successo di misura per 1-0, mentre il risultato più netto è stato finora il 6-1 del 1993. Nei giorni scorsi il ct Roberto Mancini, intervenuto a "Viva Rai2" con Rosario Fiorello, aveva gettato acqua sul fuoco: "Cosa ho detto ai ragazzi? Ero molto dispiaciuto e un po' arrabbiato per il primo tempo, nel secondo abbiamo fatto molto bene. Partiamo in salita ma arriviamo in discesa". Anche se all'allenatore azzurro non erano piaciute diverse cose: "Non è stato un bel primo tempo. Abbiamo commesso qualche disattenzione. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene ed è importante. E prima o poi gli inglesi avrebbero dovuto vincere", scherza alludendo alle ultime vittorie degli italiani contro i Tre Leoni. Secca la risposta di Mancini alla domanda su chi siano gli undici azzurri più forti di sempre: "Zoff, Gentile, Scirea, Maldini e Cabrini; De Sisti e Pirlo; Riva, Baggio, Rossi e Vialli". Anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha rinnovato la sua fiducia nell'allenatore, un po' meno in alcuni giocatori: "Nella vita tutto è sempre un cantiere, poi bisogna vedere se devi cambiare un infisso oppure devi rifare tutta la facciata o l'intero palazzo. In genere se una squadra va bene cambi poco e niente, se va meno bene bisogna incidere un po' di più. Mancini sa cosa si deve fare". Come sottolineato da Alessandro Antinelli di Rai Sport a proposito di Mateo Retegui, autore della rete contro l'Inghilterra, "segnare non è banale per un giocatore che è arrivato, precipitato nell'universo azzurro da tre giorni, poteva essere ovviamente spaesato e in difficoltà. Nel primo tempo era stato anticipato sistematicamente da Maguire, nel secondo tempo si è acceso come una scintilla". E sempre per Antinelli, in vista dei prossimi appuntamenti con le qualificazioni europee, "dovremo fare la corsa verosimilmente sull'Ucraina che potrebbe essere la squadra che ci contenderà il secondo posto del girone, dato per scontato che l'Inghilterra per quello che ha fatto vedere è la prima forza".

Qui Malta

La Nazionale della Valletta è allenata dall'italiano Michele Marcolini, già tecnico del Chievo in serie B e prima ancora centrocampista di Bari, Vicenza, Atalanta e dello stesso Chievo. I biancorossi vengono dalla sconfitta 2-1 contro la Macedonia del Nord, proprio la squadra che aveva impedito all'Italia di accedere ai Mondiali in Qatar. Malta non si è mai qualificata alle fasi finali né degli Europei né dei Mondiali. In occasione della qualificazione agli Europei del 2020, Malta era riuscita a conseguire un solo risultato positivo vincendo la gara di andata contro Far Oer per 2-1. Al ritorno fu però sconfitta da Far Oer per 1-0 e perse tutte le altre gare.