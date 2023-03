Domani al "Maradona" Italia-Inghilterra, Mancini: "Torniamo a essere bravi". Il ct lancia Retegui

C'è infine grande curiosità per l'esordio dell'italoargentino Retegui . "Mi ricorda altri argentini che sono stati in Italia, è arrivato all'improvviso e ha bisogno di tempo per abituarsi. Ma è un ragazzo giovane, sveglio e speriamo bene", ha aggiunto il mister degli Azzurri.

Imponenti le misure di sicurezza messe in campo nel capoluogo campano per timori di scontri tra opposta tifoserie.

Sarà la prima di una serie di partite che vedranno la Nazionale giocare, per il girone C, domenica a Malta, il 9 settembre contro la Macedonia del Nord, il 12 settembre in casa contro l'Ucraina, quindi il 14 e il 17 ottobre di nuovo contro Malta e Inghilterra.

Mancini: "Siamo alla vigilia di Italia-Inghilterra, ci stiamo preparando bene. Siamo sicuri che come sempre Napoli ci sosterrà e che sarà una bella partita".

“Ormai Italia-Inghilterra è diventato un classico, sono le parole di Mancini alla vigilia della partita, un po' come Italia-Germania. Gli inglesi sono da diverso tempo una grande nazionale, piena di giocatori di talento, di forza e di tecnica. Hanno più scelta di noi per tanti motivi, ma a Napoli vogliamo disputare una bella partita, giocare bene e iniziare bene queste qualificazioni. Sarà una gara dura come lo sono state tutte le altre, mi aspetto come sempre una bella spinta dai tifosi napoletani”.

A proposito della formazione che scenderà in campo il ct degli Azzurri non si sbilancia: "Un po' saremo quelli degli Europei, stiamo inserendo piano piano dei giocatori nuovi ma domani sarà un'altra storia e vogliamo iniziare bene le qualificazioni da Campioni d'Europa. A centrocampo non abbiamo grandi problemi, c'è una scelta enorme e qualcuno è rimasto a casa ma rientrerà. In difesa pressappoco sono sempre gli stessi, mancherà solo Bonucci. Davanti qualcosa cambierà ma siamo abbastanza positivi".

Tra i convocati c'è Mateo Retegui, calciatore argentino con cittadinanza italiana, attaccante del Tigre. “Lo seguivamo da tempo, mi ricorda altri argentini che sono stati in Italia, è arrivato all'improvviso e ha bisogno di tempo per abituarsi, ma ha qualità ed è un ragazzo giovane e sveglio. Non pensavamo dicesse di sì, la speranza è che possa essere importante. Non so per quale motivo vengano fuori pochi attaccanti, siamo davvero molto limitati nel reparto offensivo. Ci sono gare a livello Primavera che non hanno italiani. Abbiamo tre squadre ai quarti di finale di Champions League, ma su tre squadre gli italiani al massimo sono sette o otto. La realtà è questa".

Mancini allarga le braccia: “Siamo messi peggio di Southgate, se c'è la possibilità di prendere nuovi giocatori li prendiamo. Anni fa dissi che in Nazionale dovevano giocare i calciatori nati in Italia, ma non c'era ancora questo problema qui e il mondo è cambiato. Tutte le nazionali europee hanno giocatori naturalizzati, noi abbiamo ragazzi che hanno fatto tutta la trafila con noi e poi sono stati presi dalla nazionale maggiore di altri Paesi”.

"Quando rappresenti il tuo paese, ascolti l'inno, è sempre la cosa più bella. Poi giocheremo in uno stadio così importante", ha concluso il tecnico della Nazionale.