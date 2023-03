Calcio femminile, Champions League 2023: Roma tenta l’impresa impossibile a Barcellona

La As Roma femminile domani tenterà l'impresa contro il Barcellona nella gara valida per i quarti di finale Women Champions league 2023. Per la trasferta del Camp Nou, Mister Spugna schiererà Giacinti al centro dell'attacco. A darle supporto sulla trequarti ci saranno Andressa e Haavi, mentre Giugliano sarà ancora una volta chiamata a dirigere il traffico a centrocampo. Conferme per Bartoli sulla destra e Minami sulla corsia opposta. Inamovibile Linari al centro della difesa. Molto probabilmente la Roma scenderà in campo schierata con un 4-2-3-1 Ceasar; Bartoli, Wenninger, Linari, Minami; Greggi, Giugliano; Serturini, Andressa, Haavi; Giacinti.