Disordini alla scorsa finale di Champions, l'Uefa rimborserà i tifosi del Liverpool

Attese interminabili, tifosi e famiglie raggiunti da lacrimogeni o vittime di rapine. Il controllo dell'ordine pubblico il 28 maggio scorso, durante la finale di Champions League, ritardata di 37 minuti e vinta dal Real Madrid (1-0), aveva dato vita a scene di caos nei pressi dello Stade de France , a Parigi, provocando una vivace polemica in Francia e in Inghilterra.

I rimborsi saranno disponibili per tutti i tifosi con i biglietti per i sei cancelli in cui scoppiarono disordini che ritardarono l'ingresso dei fan sugli spalti o addirittura lo impedirono del tutto. Indennizzi garantiti anche a tutti i tifosi con biglietti per diversamente abili insieme ai loro accompagnatori.