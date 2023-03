Supercoppa italiana, si cambia: dalla prossima stagione spazio alla formula "Final four"

Cala il sipario sulla sfida secca. Dalla prossima stagione potrebbe alzare la Supercoppa italiana al cielo anche la seconda classificata in campionato o la finalista perdente della Coppa Italia. L'Assemblea della Lega Serie A ha deciso infatti per il cambio di format della competizione. A partire dall'edizione 2024 sarà a quattro squadre appunto, con le due contendenti dell'ultimo atto della Coppa Italia, la vincitrice del campionato e la seconda classificata che prenderanno parte alla Final Four.

Il format però è libero e potrebbe cambiare nelle successive tre edizioni. L'Assemblea, inoltre, ha assegnato quattro delle prossime sei edizioni all'Arabia Saudita. "È stata accettata l'offerta per l'Arabia Saudita e già dal prossimo anno ci sarà un'edizione a quattro squadre sul modello spagnolo", ha detto il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini.