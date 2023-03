Mondiali di calcio 2026: la Fifa approva un nuovo formato,12 gironi e 104 partite

Alla Coppa del Mondo di calcio del 2026 che si disputerà negli Stati Uniti, in Messico e in Canada parteciperanno 48 squadre che giocheranno un totale di 104 partite .

Oltre queste importanti novità, il Consiglio federale ha anche stabilito le modalità di partecipazione per il torneo Mondiale per Club che dal 2025 verrà disputato a 32 squadre e si giocherà ogni quattro anni a partire da giugno 2025.

Sono stati approvati, all'unanimità, i principi chiave di accesso con l'obiettivo di garantire la massima qualità possibile in base a criteri sportivi.

Queste le modalità previste: per le confederazioni con più di quattro slot (12 posti per l'Europa e 6 per il Sud America), accesso per i campioni delle precedenti quattro edizioni del campionato confederale (ossia massima competizione per club) e squadre aggiuntive determinate da una classifica per club basata sullo stesso periodo di quattro anni.

Per le confederazioni con quattro slot, accesso per i campioni delle precedenti quattro edizioni della competizione principale per club della confederazione.

Per le confederazioni con un posto (Oceania), accesso per il club con il punteggio più alto tra i campioni della massima competizione per club della confederazione nel quadriennio.

L'accesso di un club appartenente al Paese ospitante sarà determinato in una fase successiva.