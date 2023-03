Addio a Just Fontaine, con la Francia segnò 13 gol ai Mondiali del '58. Un record mai battuto

Una raffica di reti, ben 13, in una sola edizione del Mondiale. E' morto a 89 anni Just Fontaine, che nel 1958, in Svezia, fissò quello che a tutt'oggi è il record di marcature per una fase finale della Coppa del mondo. Il calciatore, poi allenatore transalpino è ancora davanti all’ungherese Sándor Kocsis (11 gol) e al tedesco Gerd Müller (10).

Nato in Marocco, giocò soprattutto con lo Stade Reims, con cui vinse tre campionati, ma ebbe una carriera minata da molti infortuni.

Con la Nazionale francese nel '58 arrivò terzo, e grazie alle reti segnate nell’unica edizione a cui partecipò è ancora al quarto posto fra i migliori marcatori nella storia della competizione, a pari merito con il neo campione del mondo, Lionel Messi. Con la maglia dei Bleus, Fontaine ha realizzato complessivamente 30 gol in appena 21 partite giocate.

Dopo aver appeso le scarpette al chiodo allenò la Francia, il Paris Saint-Germain e il Marocco.