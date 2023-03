Calcio, l'Italia under 21 batte 2-0 la Serbia grazie a una doppietta di Mulattieri

L'Italia under 21 vince 2-0 contro la Serbia nella penultima amichevole prima degli Europei 2023 in programma a giugno in Romania e Georgia . Una doppietta di Samuele Mulattieri regala la vittoria alla squadra del ct Paolo Nicolato. Gli Azzurrini dominano fin dall'inizio ma sono poco concreti una volta in area di rigore. Il ventenne Tommaso Baldanzi, alla sua prima convocazione, si rende pericoloso per ben tre volte nei primi dieci minuti di gioco. Al 18esimo e poi al 23esimo va via in area di rigore, ma la prima volta è fermato da Duric, mentre la seconda a opporsi è il portiere Filip Stankovic. L'unica occasione creata dalla Serbia nel primo tempo è una girata di Ratkov parata da Caprile senza difficoltà.

Gli Azzurrini continuano a dominare la partita fino all'ultimo, senza riuscire a trovare la terza rete. L'ultima amichevole sarà lunedì 27 a Reggio Calabria contro l'Ucraina.

"Una buona prova dei ragazzi, che hanno messo in campo volontà e impegno. Poi è chiaro che bisogna fare ulteriori passi in avanti, ma abbiamo avuto modo di vedere all'opera un po' di ragazzi nuovi che hanno esordito bene". È l'analisi dell'allenatore Paolo Nicolato dopo la vittoria dei suoi ragazzi. "Non era facile imprimere il ritmo giusto alla gara contro un avversario che non usciva dalla propria metà campo. Sono partite in cui sono gli altri che ti costringono ad abbassarlo, ma noi siamo stati bravi nella gestione della palla". E di Mulattieri il ct dice: "È un ragazzo che vede la porta, lo dimostra il suo curriculum. Deve migliorare come tutti, ma è uno di quei calciatori che riesce a trovare la zampata giusta, dà quella sensazione di poter essere sempre pericoloso in area di rigore".

"Sono contento di segnare anche questo tipo di gol 'sporchi', mi piace farmi trovare sempre pronto in area", dice euforico Samuele Mulattieri, autore della doppietta che ha deciso la partita. "Per me è un buon momento: sono felice di questi due gol, così come sono felice della stagione che sto giocando, ma pensiamo già alla prossima amichevole". Conclude l'attaccante del Frosinone: "Non c'è emozione più bella del segnare con la maglia della Nazionale. La dedica? Alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto".