Dybala a Marca: "Quelle telefonate di Mourinho mi hanno convinto"

“La clausola sul contratto con la Roma? Sicuramente se ne parlerà dopo. Il mio futuro è qui, nel portare la Roma al top e penso che possiamo farcela”. Così l’attaccante della Roma e campione del mondo con l’Argentina, Paulo Dybala, in una lunga intervista al popolare quotidiano spagnolo Marca .

Ama Roma e la Roma, racconta di stare bene in questa città e nel club: “Tutti mi hanno accolto in modo incredibile. La passione che esiste in questa città è molto forte, giochiamo sempre con uno stadio pieno ed è un impianto molto grande. Mi hanno fatto sentire a casa fin dal primo giorno e questo mi ha aiutato a poter dare il massimo e cercare di mantenere la Roma al top”.

Questa sera i giallorossi affrontano la Real Sociedad all'Olimpico per gli ottavi di finale di Europa League.

“Come mi ha convinto Mourinho? Il suo modo di essere, il carattere che ha ti aiuta molto e ti fa affrontare ogni allenamento come fosse una partita. Lui vede tutte le partite come delle finali e le vive in una maniera unica: mi ci identifico molto".

"Perdere - ha aggiunto l'argentino - ha un sapore cattivo per me, che sia un’amichevole o una partita di Champions oppure di Europa League. In questo ci assomigliamo molto noi due. Un allenatore che ha avuto così tanti giocatori importanti e ha vinto così tanto mi fa piacere che spenda tutte quelle belle parole su di me. Ha esperienza e ha vinto: a noi aiuta molto questo. Il suo modo di comunicare è il suo modo di essere. Ecco perché quelle telefonate mi hanno convinto a venire alla Roma a lavorare con lui. Ho avuto l’opportunità di giocare con i migliori giocatori del mondo nella mia carriera e avere anche la possibilità di stare con uno dei migliori allenatori della storia era qualcosa che desideravo”.