Alle 20.45 Roma-Juventus, per i giallorossi vietato sbagliare

La Juve, dopo la vittoria sul Torino , e prima della sfida di Europa League contro il Friburgo, deve affrontare la sfida in casa della Roma, all'Olimpico. Una partita difficile, visto che in palio c'è la corsa alla prossima Champions. Per i giallorossi è vietato sbagliare, dopo la batosta subita contro la Cremonese , ma soprattutto dopo la vittoria della Lazio sul Napoli. Pellegrini non è al top e stringerà i denti, mentre Solbakken è fuori. Intanto, per i capitolini, una lieta novella: lo “Special One” potrà sedersi in panchina contro la Juventus. Il tecnico portoghese era stato squalificato per due giornate, proprio nella gara di martedì a Cremona, dopo il diverbio col quarto uomo Serra ma, a seguito del ricorso d'urgenza presentato dalla società giallorossa, la Corte federale d'appello ha deciso di sospendere la squalifica in quanto è "indispensabile acquisire gli atti di indagine fin qui svolti, a partire dalle deposizioni eventualmente rese dagli ufficiali di gara".

Alla vigilia del match contro la Roma, Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, forte della quarta vittorio consecutiva, ha così commentato: "Per noi è una partita importante, sarà scontro diretto, dobbiamo cercare di staccare chi ci sta dietro, mentre quelle davanti sono lontane e andiamo passo dopo passo, vedendo l'evoluzione del campionato. La Roma sta facendo molto bene, è in lotta per la Champions ed è tra le prime in Europa tra quelle che hanno subito meno gol in casa e noi dovremo essere bravi a fare una grande partita", sottolineando che "andare in Champions con -15 è come vincere tre Scudetti". Insomma, la Vecchia Signora sembra aver ritrovato tutta la fiducia persa nelle scorse settimane.